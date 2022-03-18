Москва, , 12:15 — REGNUM Тема ужесточения денежно-кредитной политики является определяющей на глобальных рынках с 2021 года и в обозримом будущем она никуда не исчезнет, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

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«Обстоятельства, вроде антироссийских санкций, которые способствуют взлету цен на сырье и разгону инфляции, лишь усиливают давление на американский центробанк и вынуждают рассматривать более агрессивные меры по части сворачивания стимулов.

Лишая рынки ликвидности во время экономических трудностей, регулятор рискует подорвать основы для осторожного восстановления мирового ВВП, а это уже может привести к очередному кризису.

Иными словами, глобальные предпосылки для перетока капитала в наиболее безопасные инструменты, вроде доллара и золота, сохраняются.

В ФРС США ожидают, что процентная ставка может увеличиться до 2,75% уже к 2023 году. Это означает, что темпы роста ставки должны оказаться выше, чем после кризиса 2008 года, тогда чтобы она оказалась около 2,5% потребовалось три года.

Скорее всего, биткоин (BTC) будет торговаться вблизи $36 тысяч, откуда затем падение может продолжиться до $27 тысяч», — предполагает эксперт.

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