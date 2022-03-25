Москва, 25 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 25 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 1 086 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 77 случаев меньше аналогичного показателя 24 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 1 163 человек, а днём ранее — у 1 306 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 25 382 новых случая заражения коронавирусом.