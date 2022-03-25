Ростов-на-Дону, 25 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Завод по производству высокобарьерной пленки ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (входит в группу «Агроком») начал работать в Ростове-на-Дону. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба компании.

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Предполагается, что завод будет производить 5,5 тыс. тон продукции ежегодно и на запуск этого проекта было потрачено 1,9 млрд рублей, включая 500 млн рублей льготного займа по программе «Проекты развития» от Фонда развития промышленности.

При этом отмечается, что запуск нового производства позволит сократить долю импортной высокобарьерной пленки на рынке РФ до 15%, в то время как в 2020—2021 году она составляла 25−30%.

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