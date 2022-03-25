Москва, 25 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Росгвардия совместно с МЧС РФ доставила в Харьковскую область Украины более 120 тонн гуманитарного груза, сообщили 25 марта в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Росгвардия

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Отмечается, что в сопровождении Росгвардии 12 грузовых автомобилей спасательного центра МЧС доставили в населенные пункты Харьковской области продукты питания, детской гигиены, одежду, предметы первой необходимости и бытовую химию. Помощь доставлена в Купянск, Двуречная, Великий Бурлук, Белый Колодезь, Приколотное, Волчанск и Ольховатка.

«Более 120 тонн груза передано главам администраций для дальнейшего распределения населению», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия начала единовременно выплачивать по 10 тысяч рублей пенсионерам и работникам бюджетной сферы на освобождённых территориях Украины.

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