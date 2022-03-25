Донецк, 25 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины устроили новый обстрел Донецка. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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В 11:15 с украинских позиций в населённом пункте Георгиевка было выпущено восемь снарядов по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 11:00 украинские боевики обстреляли посёлок шахты «Трудовской» в Донецке.