Донецк, 25 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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В 11:00 с украинских позиций в Красногоровке было выпущено шесть артиллерийских снарядов калибром 122 мм в сторону посёлка шахты «Трудовской» в Донецке.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские националисты обстреляли в ДНР населённый пункт Старомихайловка.