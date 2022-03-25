Москва, 25 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. На встрече с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко губернатор Камчатки Владимир Солодов попросил выделить дополнительные лимиты льготных займов для сельскохозяйственных предприятий края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Сельское хозяйство

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Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос выделения региону дополнительно 41 млн рублей.

«Сельское хозяйство на Камчатке не такое большое, как в центральных регионах России, но эта отрасль для нас довольна важна ввиду удалённости и изолированности территории. На сегодня мы получили объём льготных займов в 31 млн рублей и он полностью уже распределён. Я попросил, чтобы дополнительно 41 млн рублей был выделен. Надеюсь, что в ближайшее время благодаря поддержке вице-премьера такое решение будет принято», — пояснил Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки просят скорректировать требования, введённые указом президента России Владимира Путина, по которым экспортёры обязаны продавать 80% валютной выручки. В таких условиях рыбная отрасль края может быть парализована.