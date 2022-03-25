Брюссель, 25 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в Североатлантическом альянсе (НАТО) и странах «Большой семерки» (G7) нет русофобии. Он заявил об этом 25 марта в ходе встречи стран — членов НАТО.

U.S. Department of State Борис Джонсон

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«Я думаю, нет ни одного человека за столом НАТО или G7, кто против россиян. Совсем нет, а я меньше всего», — сказал он.

Также Джонсон добавил, что он единственный премьер-министр в истории Великобритании, носящий имя Борис, и потому он «даже близко не русофоб».

При этом британский премьер-министр добавил, что считает катастрофичными действия президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что призывы Украины к Венгрии разрешить поставки вооружений через свою территорию были отвергнуты.