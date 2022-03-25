Донецк, 25 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Старомихайловка в ДНР. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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В 10:00 с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь в сторону Старомихайловки. Националисты выпустили 15 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли в ДНР Горловку и Донецк.