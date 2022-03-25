Нижний Тагил, Свердловская область, 25 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области мобильные пункты вакцинации от COVID-19 прекратили свою работу. Об этом сообщили в городской администрации.

WikiImages Вакцинация

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Ранее горожане могли вакцинироваться в ТЦ «ДЕПО», ТЦ «Квадрат», а также в прививочном кабинете Нижнетагильского цирка. Теперь поставить прививку можно только в медучреждениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта выездные пункты вакцинации закрылись в Екатеринбурге. По словам главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова, этому способствовало снижение уровня заболеваемости COVID-19 в регионе.