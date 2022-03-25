Афины , 25 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Резкая критика оппозиции вынудила первого замминистра иностранных дел Греции Милтиадиса Варвициотиса фактически дезавуировать своё заявление о том, что жёсткие санкции направлены на смену власти в России. Об этом говорится в комментарии, распространённом офисом замминистра.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

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Ранее Варвициотис в беседе с американским интернет-изданием The Hill выразил мнение, что западные санкции направлены на свержение власти в России через «внутренние беспорядки». Ограничения, по его словам, нужны, чтобы «подогреть оппозицию» в РФ и «нагнетать волнения».

Греческая оппозиция сочла такие утверждения опасными. Экс-глава МИД Йоргос Катрунгалос, возглавляющий сектор внешней политики и международных отношений в оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс, отметил, что правительство Кириакоса Мицотакиса — единственное на Западе, чётко заявляющее о направленности санкций на свержение Владимира Путина с поста президента России.

По словам политика, подобные заявления опасны для интересов Греции, международного положения страны, а также для позиции ЕС и дипломатических усилий по установлению мира на Украине.

В ответ Варвициотис заявил, что антироссийские санкции направлены на «повышение политических и экономических издержек продолжения» кризиса вокруг Украины. Будущее России, добавил он, должен определять российский народ.

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