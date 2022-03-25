Москва, 25 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Нынешние события не смогут вычеркнуть историческое единство русского и украинского народов. Оно «не может быть разорвано самыми яростными, самыми ожесточенными усилиями наших врагов». Об этом 25 марта на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Флаги России и Украины

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«Остаются ростки братской нам украинской культуры, которые ещё взойдут, непременно взойдут и принесут богатый урожай, когда Украина, избавившись от заокеанского гнета, встанет плечом к плечу с Россией, преодолевая последствия нынешнего раскола, строя по-настоящему свободное, общее с нами историческое будущее», — цитирует РИА Новости главу СВР.

Нарышкин подчеркнул, что на Украине «при всём засилье омерзительной бандеровщины, многолетнем запугивании и оболванивании людей» остаётся множество талантливых мастеров словесности, сохранивших верные нравственные ориентиры.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин заявил, что будущее Украины — в союзе с Россией и Белоруссией. По его мнению, Украина должна стать свободным государством, не зависимым от ненадёжных заокеанских партнёров, которые и вели свою недальновидную политику.

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