Стокгольм, 25 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. 678 граждан Швеции отправились на Украину в составе интербригады. Об этом 25 марта заявил Филип Бреннвалл, который координирует их работу на территории восточноевропейского государства, в интервью новостной службе TT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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Бреннвалл отметил, что шведских добровольцев оказалось больше, чем ожидалось.

Отмечается, что имя Филип Бреннвалл фактически является псевдонимом, поскольку по причинам безопасности журналисты не стали раскрывать его личность.

По его словам, действия шведских добровольцев носят преимущественно партизанский характер.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.