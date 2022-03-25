Москва, 25 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Останкинском суде Москвы зарегистрирован протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ в отношении бывшего редактора Первого канала Марине Овсянниковой, следует из картотеки суда.

Суд

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Марина Овсянникова получила известность благодаря акции в прямом эфире новостей. Она вышла в студию с плакатом на русском и английском языках.

Бывшему редактору телеканала грозит штраф в размере 50 тыс. рублей. Ранее она уже была оштрафована в рамках административного производства на 30 тыс. рублей.