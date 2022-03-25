Москва, 25 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В населённом пункте Калиновка под Киевом уничтожена база горючего, сообщили 25 марта в Министерстве обороны России.

Пуск ракеты комплекса «Калибр-ПЛ» с подводной лодки

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В министерстве рассказали, что вечером 24 марта высокоточные крылатые ракеты «Калибр» нанесли удары по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом, в результате чего она была уничтожена. Уточняется, что база в Калиновке — крупнейшая из оставшихся топливных баз вооружённых сил Украины в центральной части страны.

Видео пожара на объекте в Калиновке вечером 24 марта распространили пользователи социальных сетей.