Москва, 25 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Группа российских боевых вертолётов уничтожила 24 единицы боевой техники украинских войск в ночь на 25 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

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Он заявил также, что за ночь оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ поразила 51 военный объект Украины. Среди этих объектов два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники.

«Группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 24 единицы боевой техники, в том числе 7 танков, пять БМП, три БТР», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны также проинформировали о продвижении группировки российских войск ещё на четыре километра. Крупнейшая из оставшихся у ВСУ топливных баз уничтожена ракетным ударом.

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