Москва, 25 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Западу необходим образ врага для решения внутриполитических проблем, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Он пояснил, что русофобия может быть использована в ходе выборов или во время кризиса.

«И для этого всегда нужно найти мишень или врага. В данном случае в качестве врага избрана наша страна. Поэтому для меня неудивительна эта риторика, хотя, вы правы, она периодически зашкаливает просто за грань понимания, за грань, как принято говорить, добра и зла», — сказал Медведев.

По его словам, проявления русофобии встречаются и на бытовом уровне, однако чаще не системно, а в отдельных ситуациях.