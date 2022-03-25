Луганск, 25 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили укрепрайон украинских боевиков под городом Попасная, заявил 25 марта официальный представитель оборонного ведомства ЛНР ИванФилипоненко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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По его словам, это был достаточно большой укрепрайон, на территории которого было обнаружено большое количество боеприпасов и вооружения. До сих пор на данной позиции остаются тела погибших киевских силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины совершили обстрел Кировского района Донецка.

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