Донецк, 25 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В течение последних 24 часов силы противовоздушной обороны (ПВО) Донецкой Народной Республики (ДНР) сбили ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» киевских боевиков на подлете к Донецку. Об этом 25 марта сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Rorsah-photo Ракетный комплекс «Точка-У»

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«За прошедшие сутки силами ПВО Донецкой Народной Республики на подлёте к городу Донецк уничтожена ракета тактического ракетного комплекса «Точка-У»», — говорится в сообщении.

Также указывается, что обломки ракеты упали за пределами жилых массивов города, благодаря чему удалось избежать жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мирная жительница получила ранения в результате обстрела Донецка украинскими силовиками.