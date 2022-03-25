Москва, , 08:17 — REGNUM Цена нефти Brent 24 марта на Московской бирже после рекордного роста к вечеру скорректировалась вниз на 1,18% до $120,24 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти Bashneft.ru

В ОПЕК заявили, что обеспокоены возможным эмбарго стран коллективного Запада против российской нефти, несмотря на то, что от нефти из России отказались несколько не самых крупных покупателей.

Тем временем один из глобальных инвестиционных банков Bank of America предупреждает, что если с мирового рынка уйдёт 4 млн баррелей российской нефти, которая сегодня экспортируется, то в мировой экономике возможен кризис как в 70-е годы ХХ века, но с той разницей, что цена Brent может взлететь до $200 за баррель.

Напомним, что ранее с очень похожим предостережением выступил вице-премьер правительства России Александр Новак, только озвученный им прогноз был намного радикальнее: от $300 до $500 за баррель.

Цена Brent сейчас находится вблизи уровня поддержки в $120 за баррель и если закрепится выше этого уровня, может снова уйти на $125.

На сегодня, 25 марта, ожидается коридор цены на нефть марки Brent в $120−124 за баррель.

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