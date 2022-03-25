Москва, 25 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. По итогам дня 24 марта российская валюта в очередной раз закрылась в плюсе против иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Ilya Рубли

Пара доллар/рубль снизилась на 0,75%, до 97,00 руб., евро/рубль — на 1,12%, до 106,80 руб., фунт/рубль — на 2,30%, до 127,50 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Рубль торговался в плюсе до закрытия вечерней сессии.

Основную поддержку рубль получал от открытия фондового рынка после месячного перерыва. Большинство акций показали положительную динамику цен и неплохую доходность (до 32%).

Согласно представленным данным Мосбиржи, совокупный объем торгов акциями составил 108,6 млрд рублей.

Сделки с акциями заключали 121 профессиональный участник торгов и 567 тыс. частных инвесторов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 58,2%.

По первому дню торгов на фондовом рынке преждевременно делать выводы. Нужно дождаться снятия всех ограничений с валютного и фондового рынков. Неизвестно как поведут себя нерезиденты, когда им разрешат продать акции.

Валютный рынок тоже находится под ограничениями ЦБ России, поэтому курс доллара в 97 руб. искусственный и не отражает реальной картины на рынке.

Для пары доллар/рубль зона поддержки находится между уровней 91−92 руб. Если она не устоит, тогда покупателям придется отступать к уровню 82,50 руб.

В центре внимания участников рынка по-прежнему остается ситуация на Украине, санкции против России, а также возможный отказ Европы от российской нефти.

Добавился еще один негативный фактор для России, но рынок его проигнорировал. Министерство финансов США выпустило уведомление о том, что операции с золотом в России теперь запрещены.

Ведомство дало понять рынку золота прекратить иметь дело с российскими организациями, находящимися под санкциями.

Сегодня, 25 марта, на торгах Московской биржи, по данным на 10:15 по мск, курс доллара снизился на 19 копеек, до 96,81 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 106,63 рубля.

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