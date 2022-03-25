Москва, , 08:12 — REGNUM Изрядно потрёпанные 24 марта доллар и евро почти не сопротивлялись натиску рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубль

К вечеру доллар на Московской бирже упал ещё на 74 коп. (-0,75%), до 97 руб., а евро понизился ещё на 1 руб. 21 коп. (-1,12%) до 106,8 руб.

США, Великобритания и Канада объявили 24 марта о новом пакете санкций против России, который в основном касается физлиц и некоторых предприятий оборонного комплекса.

Значительного ущерба российской экономике эти санкции нанести не могут, что создало рублю позитивный фон.

Тем не менее, США объявили о санкциях против любых покупателей золота у ЦБ РФ, хотя не вполне ясно, каким образом эти санкции могут быть реализованы.

Тем временем европейские покупатели газа раздумывают над тем, каким образом можно покупать у России газ за рубли.

Решение президента РФ Владимира Путина стало для них полной неожиданностью, но на курс рубля повлиять негативно не смогло.

Сегодня, 25 марта, ожидается курс доллара в пределах диапазона 95−99 рублей, а курс евро — 105−109 рублей.

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