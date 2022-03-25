Донецк, 25 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Ещё 285 жителей освобождённых территорий Донецкой Народной Республики получили пенсии и социальные пособия. Об этом 25 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что 24 марта состоялась выдача пособий и пенсий в освобожденных населенных пунктах Чермалык, Новотроицкое и Анадоль. Пенсии получили 252 человека, социальные пособия — 33 человека.

«Власти ДНР продолжают проводить первоочередные мероприятия, направленные на восстановление социально-гуманитарной сферы», — рассказали в штабе.