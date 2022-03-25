Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге большинство жителей довольны проводимыми в городе культурно-массовыми мероприятиями, таких 61,8% в среднем по районам. Такой статистикой поделился Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр (СПб ИАЦ).

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Несмотря на то, что в среднем в районах Петербурга большая часть жителей оставляет положительные отклики о культурных мероприятиях, 15,5% в среднем высказываются негативно.

При этом наибольшая доля петербуржцев, которая положительно относится к проводимым мероприятиям, проживает в Курортном районе города, 82,2%. Затем идёт Петродворцовый (79%) и Колпинский (78,3%) районы. В этих же районах наблюдается и наименьшая доля тех, кто недоволен культурно-массовыми мероприятиями.

Большинство тех, кто не поддержал проводимые культурные программы, проживают в Выборгском районе, таких там 23,7%. Фрунзенский район на второй позиции с показателем в 21%, а третья строчка принадлежит Кировскому району — 19,7%.

В телефонном опросе Информационно-аналитического центра приняли участие 600 совершеннолетних петербуржцев из каждого района города. Исследование приурочили ко Дню работника культуры.