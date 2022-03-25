Донецк, 25 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских боевиков погиб один мирных житель, сообщает 25 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За прошедшие сутки погиб один мирный житель, ранения различной степени тяжести получили 36 мирных жителей… в том числе один ребенок», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также сообщается, что за минувшие сутки украинские боевики 31 раз обстреливали территорию республики, всего применили 425 единиц боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.