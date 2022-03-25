Москва, 25 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Такой кампании по дезинформации о ситуации на Украине, которая осуществляется Киевом вкупе со СМИ Запада, мир не знал «со времен культа цезарей». Об этом 25 марта написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Tvc.ru Мария Захарова

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Как отметила Захарова, ранее журналисты американского портала Mintpress.com провели собственное расследование и описали, как именно устроена сейчас система стратегической пропаганды Украины и масштабы этого расследования поражают.

«Оказывается, весь тот образ «жертвы Украины», который транслируют все западные СМИ вот уже месяц, — глубоко продуманная, системно организованная конструкция, которой занимаются очень серьёзные люди. И, судя по всему, за очень большие деньги», — указала она в своем сообщении.

Также российский дипломат указала на то, что, как следует из результатов расследования журналистов из США, «методички» по этой ситуации реально существуют и в них лучшие западные пиар-агентства прописывают какие слова и когда надо использовать, собирают видеоподборки для трансляций, а также дают рекомендации по источникам и прямо запрещают использовать не получившие одобрения на Западе медиа.

Кроме того, Захарова уточнила, что ключевым функционером в этой системе украинской пропаганды является связанный с американской разведкой уроженец Киева, главный редактор одного из украинских сайтов Ярослав Турбиль.

«Проанализировав попавшие к расследователям агитационные материалы, авторы статьи пришли к выводу, что украинские пропагандисты ставят перед собой задачу по «раскачке» той или иной темы (Запорожская АЭС, бесполетная зона над Украиной и т.д.) перед целой сеткой западных пиар-служб, включая британскую PR Network и американские лобби-группы SKDKnickerbocker, Yorktown Solutions и Your Global Strategy. Имея обширный опыт взаимодействия с западными СМИ, они уже доносят до западных аудиторий «верный» посыл. Есть, судя по расследованию, у заказчиков этих сценариев и партнёры: «Новая газета» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), «Медуза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), «Медиазона» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и русскоязычные службы западных СМИ, например, «Би-би-си» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)», — добавила она.

Помимо этого, российский дипломат указала, что, как выяснили американские журналисты, в этой кампании по дезинформации Киева и Запада задействованы свыше 150 организаций и ключевых лиц и в это вложены серьезные денежные средства.

«Этот спрут пустил щупальца, выражаясь метафорически, в каждый телевизор, практически на каждый интернет-сайт крупных западных медиа, он — в каждой газете. Его задача — сделать так, чтобы у аудитории сложилась простая, но понятная картина мира. То, что она не соответствует действительности, абсолютно не волнует создателей этого механизма. Такой дезинформационной кампании мир не знал со времен культа цезарей», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины совершили обстрел Кировского района Донецка.