Луганск, 25 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Группировка войск Луганской Народной Республики освободила населённый пункт Новоалександровка, сообщили 25 марта в Народной милиции ЛНР.

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«Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства был освобождён населённый пункт Новоалександровка», — рассказали в милиции.

Также отмечается, что волонтёры республики продолжают оказывать помощь мирному населению освобождённых территорий. Так, доставлены горячие обеды жителям села Трёхизбёнка.