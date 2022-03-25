Симферополь, 25 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Республике Крым в коронавирусные стационары за сутки попали 59 пациентов, сообщили в региональном оперативном штабе 25 марта. Накануне, 24 марта, сообщалось о 62 госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе подтвердился 391 новый случай заражения коронавирусом, это на 23 случая больше, чем сутками ранее. Выздоровевшими признаны 553 пациента, скончались ещё семь человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 175 979 случаев заражения коронавирусом, в больницах оказались за весь период 57 651 человек. Выздоровели после COVID-19 в общей сложности 167 179 пациентов. 5061 крымчанин скончался.