Тбилиси, 25 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 20 918 исследований на SARS-CoV-2 выявили 590 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 25 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 645 301 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 611 688 победили инфекцию, в том числе 3247 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 698 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 714 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 22 532 исследований выявили 599 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3846 человек, скончались семь пациентов с COVID-19.