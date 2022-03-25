Донецк, 25 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Донецка украинскими силовиками. Об этом сообщает 25 марта представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Andrew Butko Донецк. Коксохимический завод

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Украинские военные вели обстрел Петровского района Донецка, на улице Степана Щипачева была ранена девушка 1999 года рождения.

Пострадавшую доставили в больницу. Ей оказывают необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 марта ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 122 мм. Огонь вёлся со стороны Красногоровки.

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