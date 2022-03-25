Донецк, 25 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Кировского района Донецка. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 10:00 с украинских позиций в населённом пункте Победа был открыт огонь по Кировскому району Донецка, выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Ранее вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки.

Как сообщало ИА REGNUM, СК России возбудил новые дела по военным преступлениям украинских националистов в Донбассе.