Новосибирск, 25 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 1167 пациентов, в том числе 45 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено287 случаев заражения коронавирусом. За это же время скончались девять пациентов, выписаны с выздоровлением 335 человек, в реанимации находятся 172 человека, на ИВЛ — 22 пациента.

Всего в регионе зарегистрировано 249 577 случаев заражения коронавирусом, 228 606 человек выздоровели, умерли 5306 человек.