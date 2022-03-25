Хабаровск, 25 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Сотрудниками ФСБ задержан житель Хабаровска, который пытался передать спецслужбе Украины секретную информацию. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили со ссылкой на ЦОС ФСБ ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Предатель

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В период проведения специальной операции в защиту Донбасса хабаровчанин, у которого был доступ к закрытой информации, сам вышел на украинскую спецслужбу и предложил приобрести за денежное вознаграждение сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций.

Оперативные действия сотрудников ФСБ не позволили задержанному реализовать свой умысел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО в Облучье оштрафованы несколько человек, распространивших видеоролик с недостоверными сведениями, связанными с проведением специальной операции России в защиту ЛНР и ДНР. Они разметили видео в интернете, и за это наказаны штрафами.