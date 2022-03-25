Москва, 25 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Компания Apple проинформировала Национальную систему платёжных карт о приостановке поддержки карт «Мир». Об этом 25 марта сообщили в НСПК.

Marco Verch Оплата Apple Pay

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Карты «Мир» не будут поддерживаться в платежном сервисе Apple Pay, позволяющем бесконтактные платежи. Ранее у пользователей возникли проблемы при добавлении новых карт.

Как сообщало ИА REGNUM, оплата загруженными в сервис Apple Pay картами проходит без ограничений, рассказали 24 марта в системе «Мир» после жалоб пользователей.