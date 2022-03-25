Москва, 25 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Во время такой сложной ситуации, как проведение спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, проведение антигосударственной линии в России является предательством. Об этом 25 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

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Как указал в интервью РИА Новости Медведев, можно быть недовольным какими-либо решениями российских властей и критиковать их, так как это является частью демократии.

«Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство», — сказал он.

При этом зампредседателя Совбеза РФ отметил, что в российской истории происходили такие вещи, когда люди уезжали за границу и начинали оттуда вести критику своего государства.

«Знаете, есть же такой еще культурный код, кстати, который разделяется почти во всех странах. Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну», — уточнил Медведев.

«Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведётся. Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше Отечество. И тем самым ты себя противопоставляешь этим людям, которые рискуют головой, по сути, жизни кладут за это», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Бельгию для участия в саммитах НАТО и G7 поднял проблему украинских беженцев.