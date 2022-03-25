Тирасполь, 25 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В ходе 666 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 146 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 111 357 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 107 945 человек, в том числе за последние сутки — 201.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2158 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 887 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 186 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 132 человека. За это время среди пациентов с COVID-19 случаев смерти не зарегистрировали.