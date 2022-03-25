Москва, 25 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка в Петербурге

Сейчас частичная стоимость оплаты проезда детей с 5 до 7 лет в поездах пригородного сообщения в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. На территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50% до 75%.

Авторы предлагают на уровне федерального закона установить норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом.

По данным парламентариев, доля пассажиров от 5 до 7 лет составляет примерно 0,3%, а выручка от продажи им билетов за прошлый год составила 0,1% от общей выручки от пригородных перевозок.

Сейчас бесплатно ездят на электричках дети в возрасте до пяти лет.

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