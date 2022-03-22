Москва, , 09:32 — REGNUM Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) переходят на летнее расписание и запусают дополнительные «дачные» электрички, сообщается на портале мэра столицы.

Электричка darsdm

В связи с приближением дачного сезона дополнительные «дачные» электрички начнут курсировать по наиболее востребованным направлениям. Расиисание пригородных поездов доступно сайте ЦППК

В конце марта вводятся 20 дополнительных поездов: один из них будет ходить с 23 марта, 18 — с 27 марта и еще один — с 24 апреля. Крое того, у 12 электропоездов скорректирован маршрут следования, у 11 изменится периодичность курсирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пригородные электрички, курсирующие по Москве и Московской области, перейдут на летнее расписание.

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