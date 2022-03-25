Москва, 25 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам гибели и ранений жителей Донбасса, сообщили 25 марта в СК РФ.

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В ведомстве уточнили, что преступные действия совершили украинские националисты. Уголовные дела возбуждены по ст.356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором»).

По данным СК, 22−24 марта националисты произвели массовые прицельные артиллерийские атаки и миномётные обстрелы гражданских объектов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В результате преступных действий есть погибшие и раненые.