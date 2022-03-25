Берлин, 25 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Власти Германии впредь не будут сообщать о том, что поставляют оружие Киеву, так как эти поставки могут стать целью для российской армии. Об этом министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила вечером 24 марта в эфире телеканала ZDF.

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По её словам, Россия постоянно отслеживает, откуда и как именно Киев получает оружие. Берлин оказывает Украине поддержку самым различным образом. Германская сторона постоянно проверяет, какие есть возможности и по запасам бундесвера, и по закупкам оружия украинской стороной.

«Мы не можем рисковать тем, что эти поставки станут целью», — сказала Ламбрехт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о намерении Берлина предоставить Украине 2 тыс. ручных гранатометов из запасов германской армии. Об этом рассказали источники агентства DPA.

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