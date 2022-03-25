Аделаида, Австралия, 25 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. 25 марта новоизбранный премьер-министр Южной Австралии Питер Малинаускас объявил о ряде послаблений антикоронавирусных ограничений в своем штате. Более подробно о новых правилах рассказали журналисты телеканала Sky News.

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Время карантина для близких контактов зараженных будет сокращено с 14 до семи дней. Правило вступает в силу немедленно.

Более того само понятие «близкий контакт зараженного» будет изменено. Если раньше таковым признавалось лицо, которое провело в тесной компании зараженного, находящегося без маски 15 минут, то теперь этот промежуток было увеличено в несколько раз до четырех часов.

Масочный режим в Южной Австралии будет отменен 14 апреля. Малинаускас предупредил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, он будет введен заново, по крайней мере в закрытых помещениях.