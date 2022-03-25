Астана, 25 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии в республике выявили 1 304 983 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 286 960 человек, в том числе 645 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 4812 носителей коронавируса, в том числе в стационарах размещены 565 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 657 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки выявили один такой случай.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 12 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 234 человека. Смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19 не зафиксировали.