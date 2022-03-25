Действия Запада только сильнее сплачивают российское общество — Медведев
Москва, 25 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Введением ограничений Запад пытается настроить российских граждан против властей, однако на самом деле происходит консолидация общества. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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По его словам, западный мир рассчитывает, что своими санкциями создаст в России какие-то неприятности для власти. Однако на Западе не понимают, как давление влияет на российских людей, не знают их ментальности и мироощущения.
«Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление — а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого — происходит консолидация общества», — сказал Медведев в интервью РИА Новости.
Он полагает, что миллионы жителей России в такой ситуации, даже признавая за властью некоторые ошибки, решат в целом «стоять за государство». В этом — основной просчёт Запада, слабое место «этих дурацких санкций».
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