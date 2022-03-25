Москва, 25 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Следственный комитет России с 2014 года документирует все военные преступления, совершённые украинскими формированиями в республиках Донбасса, сообщает 25 марта телеграм-канал СК России.

Эмблема СК РФ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«За эти годы российским следствием были возбуждены сотни уголовных дел», — заявили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России планирует выпустить новое издание «Белой книги» о военных преступлениях в Донбассе, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.