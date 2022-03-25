«Искандеры» уничтожили базу подготовки наёмников на Украине
Москва, 25 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. На Украине уничтожена база подготовки иностранных наёмников, сообщили 25 марта в Минобороны России.
Segodnjashnie-novosti.ru
«Искандер»
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В министерстве показали кадры работы расчётов оперативно-тактического комплекса «Искандер» по базе для иностранных наёмников. Отмечается, что цель в результате атаки уничтожена.
Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие доставили в Херсонскую области более 20 тонн гуманитарной помощи.