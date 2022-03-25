Москва, , 09:16 — REGNUM О героических действиях командира отделения, сержанта Валентина Кузакова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 25 марта в Минобороны РФ.

Командир отделения, сержант Валентин Кузаков Минобороны РФ

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Уточняется, что при выполнении боевых задач в составе штурмовой группы в одном из занятых украинскими националистами населенных пунктов сержантом была обнаружена тщательно укрепленная позиция противника, представляющая собой прикрытый завалами и минно-взрывными заграждениями жилой дом, подвальные помещения которого были оборудованы для ведения огня из крупнокалиберных пулеметов и ручных гранатометов.

Также указывается, Кузаков рискуя жизнью с запасом взрывчатых веществ выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета националистов, несмотря на то, что прилегающие улицы простреливались нацистскими снайперами.

«Валентин, подобравшись как можно ближе, забросил заранее подготовленный подрывной заряд к амбразуре огневой точки националистов», — говорится в сообщении.

В результате этого пулеметный расчет противника и расположенный там склад боеприпасов были уничтожены и в стене здания образовался пролом, куда Кузаков ворвался одним из первых, организовав оборону части здания до подхода основного состава штурмовой группы.

«В результате мужества, отваги и героизма, проявленных сержантом Валентином Кузаковым при выполнении задачи, были созданы условия, позволившие освободить населенный пункт от националистов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны РФ рассказали о героических действиях командира взвода батальона связи, старшего лейтенанта Хусейна Гадаева во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины