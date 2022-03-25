Москва, 25 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Введенные властями Японии антироссийские санкции не скажутся на сроках создания спутников РФ, заявил 25 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Дмитрий Рогозин

«Санкции давно ожидаемые и не неожиданные. Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся», — написал Рогозин в телеграм-канале.

Он напомнил, что власти Японии ввели санкции в отношении корпорации космического приборостроения — АО «Российские космические системы» (РКС), входящей в Роскосмос.

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