Донецк, 25 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Мариуполе в результате обстрела украинских вооружённых формирований пострадали десять мирных жителей. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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В представительстве рассказали, что при обстреле украинскими военными освобожденной части Мариуполя пострадали десять мирных жителей. Кроме того, в результате артиллерийского обстрела Кировского района Донецка пострадал мирный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России подготовит издание «Белой книги», посвящённой событиям в Донбассе и совершённым там преступлениям.