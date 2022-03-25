Тбилиси, 25 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Правительство Грузии рассматривает новый план вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

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Он отметил, что за согласие сделать прививку жителей продолжат поощрять, в том числе будут платить деньги.

«Новый план вакцинации, думаю, будет скоро утверждён правительством. Там целый ряд поощрительных мероприятий», — сказал глава NCDC.

Ранее Гамкрелидзе заявил, что следует к лету довести количество вакцинированных жителей страны до 70% взрослого населения. В настоящее время хотя бы одну прививку сделали 43%.

Напомним, в настоящее время в Грузии платят гражданам старше 50 лет по 200 лари ($65) за первые две прививки и 100 лари — за третью. Программа действует до 1 апреля.