СК выпустит «Белую книгу» о чудовищных преступлениях в Донбассе
Москва, 25 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Следственный комитет России подготовит издание «Белой книги», посвящённой события в Донбассе и совершённым там преступлениям. Об этом 25 марта сообщил глава СК Александр Бастрыкин.
Официальное интернет-представительство президента России
Александр Бастрыкин
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Он рассказал, что дал поручение подготовить следующее издание «Белой книги» о событиях в Донбассе.
«В это издание войдут свидетельства чудовищных преступлений украинских националистов против мирных граждан, рассказы очевидцев, а также рассказы о нашей гуманитарной миссии», — приводит слова Бастрыкина ТАСС.