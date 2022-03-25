Москва, 25 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Следственный комитет России подготовит издание «Белой книги», посвящённой события в Донбассе и совершённым там преступлениям. Об этом 25 марта сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

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Он рассказал, что дал поручение подготовить следующее издание «Белой книги» о событиях в Донбассе.

«В это издание войдут свидетельства чудовищных преступлений украинских националистов против мирных граждан, рассказы очевидцев, а также рассказы о нашей гуманитарной миссии», — приводит слова Бастрыкина ТАСС.